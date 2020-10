Boulevard des Airs dévoile Dis-moi comment tu danses, son nouveau single (AUDIO)

En août 2018, Boulevard des Airs dévoilait son album Je me dis que toi aussi. Porté par des tubes comme Emmène-moi ou Allez reste, le quatrième opus du duo a depuis été certifié disque d'or. Un joli coup que Florent Dasque et Sylvain Duthu espèrent réitérer avec la sortie, le 20 novembre prochain, de leur nouveau projet. En effet, alors qu'ils faisaient leur grand retour musical il y a quelques mois en collaborant avec L.E.J. sur leur titre Emmène-moi, les artistes en profitaient également pour annoncer officiellement leur nouvel opus. Des belles nouvelles qu'ils accompagnaient également d'un concert drive-in à Albi durant lesquels des spectateurs pouvaient assister à leur concert directement depuis leur voiture. Oui, vous avez bien entendu, c'est à la manière des vieux cinémas américains que Sylvain et Florent avaient souhaité remonter sur scène après le confinement.

Quelques semaines après avoir dévoilé le titre Tu seras la dernière, aux côtés de Lola Dubini, Boulevard des Airs vient tout juste de dévoiler le premier extrait inédit de son nouvel album : Dis-moi comment tu danses. Il apparaît ainsi comme le premier titre issu des douze inédits de l'album qui se rajouteront aux douze collaborations avec divers artistes (Vianney, Claudio Capéo, Yannick Noah et d'autres). Un projet très riche qui devrait donc plaire aux fans des deux amis. D'ailleurs, c'est sur ce sujet si inspirant que porte cette chanson rafraîchissante qui nous rappelle la signature de leurs précédents tubes. Alors, à quand une nouvelle tournée ?