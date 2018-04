Boulevard des Airs de retour, top 5 de leurs meilleurs titres

C’est le temps des retours ! Après un nouveau single de Synapson, celui de Julian Perretta, voici celui de Boulevard des Airs ! Le groupe a annoncé il y a 15 jours leur retour avec un nouveau single, ça s’appelle Je me dis que toi aussi et ça sort le 20 avril ! S’en suivra la sortie d’un album, cool, lui vers la fin de l’été (rien à voir avec Laurent Voulzy) et Boulevard des Airs partira ensuite en tournée en 2019 ! Avec un premier album certifié double disque de platine, on a hâte de découvrir la suite ! Pour fêter ce retour, on se remet leurs meilleurs titres !