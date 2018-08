Boulevard des Airs : Comment ça tue, le nouveau single

Après Je me dis que toi aussi, Boulevard des airs débarque avec leur toute dernière composition, Comment ça tue. Et c'est le cas de le dire ! Le morceau est le quatrième de leur prochain album Je me dis que toi aussi qui sortira à la fin du mois et dont le groupe sème progressivement des extraits.

Comment ça tue fait donc suite à Je me dis que toi aussi, Tout le temps et Si la vie avance. Un titre assez entraînant et quelque peu surprenant musicalement. Disponible sur les plateformes de téléchargement, il est à écouter d'urgence. Une nouvelle fois, Boulevard des airs conte une douce romance et ce non sans une pointe de mélancolie. Une marque de fabrique, chez eux. Comment ça tue évoque les souvenirs d'une belle histoire. Le tempo colle parfaitement avec l'été et même si le message s'attarde sur les relations passées, ce dernier de les dénigre en rien. Eh non, Boulevard des airs se veux optimiste et ne peint pas les souvenirs d'un amour passé comme quelque chose de malheureux. Ils misent ici sur une nostalgie heureuse et on accroche pas mal. En attendant la sortie de l'album, très prochainement, on vous laisse le loisir de découvrir ce nouvel extrait. Et ça se passe sur Spotify !