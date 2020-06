Boulevard des Airs annonce un nouvel album et donne un premier concert post-déconfinement (VIDEO)

La pandémie mondiale a littéralement chamboulé nos habitudes - et surtout notre façon de consommer la musique. S'il faudra patienter avant de pouvoir retourner voir un artiste en concert, Boulevard des Airs a livré un tout premier show post-déconfinement inoubliable. Inspiré des soirées en voiture organisées en Allemagne ou encore des séances de cinéma en plein air qui se sont tenues en France, ce concert drive-in a permis aux fans de voir le groupe... depuis leur voiture ! Voyez plutôt :

Et ce n'est pas tout ! Très créatif pendant le confinement, le groupe a travaillé sur son prochain opus : « Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ, on a été très créatif. Même si on n'était pas ensemble », ont-ils ainsi expliqué. « On a monté tout un nouveau projet d'album, un concept album. On a enregistré plusieurs chansons en confinement, à distance, avec d'autres artistes qu'on a invité et qui étaient confinés comme nous. On a échangé différemment et on a enregistré plein de chansons qui verront le jour avant la fin de l'année. On n'a pas terminé mais on a recréé tout un concept d'album qui n'était pas du tout prévu. Nous, on était en pleine tournée des Zénith qui s'est arrêtée brutalement. On a hâte de faire découvrir ça aux gens"

Il faudra ainsi patienter encore un peu avant de découvrir les prochains morceaux de Boulevard des Airs ! Mais les voir sur scène fait du bien.