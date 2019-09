Boulevard des Airs a choisi Si La Vie Avance en guise de single, écoutez !

Boulevard de Airs continue la promotion de son dernier album, Je Me Dis Que Toi Aussi. Après Allez Reste, ou encore Tout le Temps, place à Si La Vie Avance ! A sa sortie, l'opus avait séduit le public et la critique, porté par l'entraînant Je me dis que toi aussi. Après ça, c'est Allez Reste qui s'est imposé dans les charts : le morceau co-signé par Vianney a carrément été certifié disque d'or et visiblement, la formation ne compte pas s'arrêter là : découvrez Si La Vie Avance, le morceau qui, inévitablement, nous donne envie de profiter de la vie, d'avancer et de ne pas avoir peur du changement.

Après avoir joué sur de nombreux festivals français, Boulevard des Airs mise sur un morceau efficace avant de se lancer dans une tournée des Zéniths français. Ne manquez pas d'ailleurs leur passage au Zénith Paris le 20 mars 2020.

Et vous, vous y serez ?!