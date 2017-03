Bouche à Bouche, le festival musical et gourmand du 16 au 18 mars à Paris

C’est la troisième année consécutive que Stylistic.fr met en place le Bouche à Bouche Festival. Un événement qui conjugue bonne bouffe et bon son. Cette année rendez-vous est pris du 16 au 18 mars au 8 rue de Nesle dans le 6ème arrondissement de Paris. Au programme : deux soirée et une journée de food, de live et de DJ Set. Les chefs qui vous régaleront seront Jeffrey Cagnes, de la pâtisserie Casse-Noisette, Maxime Frédéric, chef pâtissier du restaurant étoilé du Four Seasons Hôtel George V, Alan Geaam, chef des restaurants AG Les Halles et AG Saint-Germain, Kevin d’Andrea, ex Top Chef et ancien chef du Mensae et Julia Sedefdjian, chef du restaurant étoilé Les Tables de la Fontaine. Le BaB Brunch sera quant à lui encadré par trois influenceurs food, Carrément Bon, Franchement Bon et Hinaliys.

Les 16 et 17 mars, Julia Sedefdjian vous fera déguster ses plats signatures. On a hâte !!! ????????????@lesfablesdelafontaine Rendez-vous au 8 rue de Nesle, paris6 #foodporn #babfestival2017 #juliasedefdjian #lesfablesdelafontaine Une publication partagée par Stylistic.fr (@stylisticfr) le 7 Mars 2017 à 12h23 PST

Côté musique le live sera assuré par le groupe Calypsodelia dont la disco pétillante investira la scène du Bouche à Bouche festival le jeudi 16 mars. Le lendemain ce sera le collectif We Are The 90’s qui aura pour tâche d’ambiancer la soirée, une bande bien connue de ceux qui se déhanchent régulièrement lors de leur soirée à la Machine du Moulin Rouge. Côté prix, ils sont plutôt doux comptez 12€ l’entrée (10 en prévente), 18 pour les deux soirs et 29€ pour le brunch, quant aux plats comptez entre 5 et 10€ ( entre 5 et 7 € pour les desserts). Food + Musique à la cool, on vous voit là bas ?