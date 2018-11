Bono & Pharrell Williams reprennent Stayin' Alive des Bee Gees sur le plateau du Jimmy Kimmel Live ! 

Bono et l'interprète de Happy s'associent pour un duo exceptionnel sur le plateau du Jimmy Kimmel Live. Le tout, pour la bonne cause. Eh oui, U2-Bono ? les deux ?, est loin d'avoir dit son dernier mot et malgré les rumeurs d'une fin de carrière, assure toujours le show. Cette fois ci, c'est donc en compagnie de Pharell Williams que le leader du groupe une nouvelle fois, son talent.

Mercredi, l'émission Jimmy Kimmel Live profitait de sa notoriété pour soulever des fonds à l'attention de RED, une association luttant contre le VIH. Pour l'occasion, de nombreux artistes ce sont donnés rendez-vous pour offrir au public un show exceptionnel. Au casting ? Snoop Dog, Mila Kunis, Channing Tatum, Kristen Bell et bien d'autres encore. Coutumier de l'émission, le chanteur irlandais n'a pas hésité à répondre présent. L'an dernier, il offrait une performance de taille aux côtés de Chris Martin sur le titre One For My Baby de Sinatra (lors des NME Awards) et cette année, eh bien, il a choisi Pharrell Williams pour une réinterprétation du cultissime Stayin' Alive des Bee Gees. On vous laisse savourer la performance, ci-dessous !