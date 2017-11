Bono et Chris Martin chantent et s'unissent contre le sida chez Jimmy Kimmel

Les deux chanteurs charismatiques répondent toujours présent pour la bonne cause ! Pour la troisième année consécutive, l'animateur Jimmy Kimmel se mobilise et récolte des fonds pour le (RED) Shopathon qui s'engage dans la lutte contre le sida. Quoi de mieux que son émission et des invités spéciaux pour sensibiliser les gens et récolter de l'argent ? Alors que U2 s'apprête à dévoiler son nouvel album Songs Of Experience, Bono a trouvé le temps de passer sur le plateau de Jimmy Kimmel, tout comme Chris Martin de Coldplay, très sensibles à cette cause. Les deux artistes ont repris une version sublime de "One For My Baby" de Frank Sinatra, à découvrir ci-dessous.

Au piano, de façon très élégante, Bono et Chris Martin ont repris le classique "One For My Baby" de Frank Sinatra. C'était un rare moment de grâce musical comme on les aime chez Virgin Radio ! Cerise sur le gateau : l'acteur Sean Penn était présent sur le plateau pour la performance, même s'il est resté silencieux aux côté de Bono. D'autres invités étaient également conviés à cette émission spéciale tels que Barack Obama, Bryan Cranston, Kristen Bell, Ashton Kutcher, DJ Khaled ou encore Diddy. Plus de news sur U2 et Coldplay, c'est par ici et par là.