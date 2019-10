BonneNouvelleduJour : Will Smith va lancer une marque à l'effigie du Prince de Bel Air

Non vous ne rêvez pas ! Il y a quelques jours, l'acteur américain annonçait sur son compte Instagram qu'il sortait une collection de vêtements à l'effigie du Prince de Bel Air. Et à en croire les millions de mentions "j'aime" posées sur la publication de la star, les fans sont très nombreux à apprécier le retour de la fameuse série des années 90. La preuve, un compte Instagram intitulé freshprince vient également de voir le jour. on peut y voir certaines pièces de cette collection intitulée Bel-Air Athletics. Concernant les prix, ils commencent à 17 euros avec les t-shirts et peuvent aller jusqu'à 200 euros avec les manteaux. Une bonne manière pour Will Smith de surfer sur la nouvelle mode qui veut que les années 80 et 90 reviennent au goût du jour. Et vous, ça vous dit un sweat à la Will ou à la Carlton ?