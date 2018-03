Bonne nouvelle, The Weeknd prépare un nouvel album !

Depuis le succès mondial de Behind de Madness (qui comprend notamment Earned It, à retrouver sur la BO de Fifty Shades of Grey), The Weeknd s'est imposé comme une valeur sûr du R'n'B et de la pop urbaine. Pour preuve, Starboy l'a propulsé en tête des charts. En même temps, avec des collaborateurs aussi prestigieux que Lana Del Rey ou Daft Punk, on n'en n'attendait pas moins. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir fait le tour du monde pour défendre cet opus réussi, The Weeknd serait de retour en studio pour travailler la suite. Oui, vous pouvez sauter de joie.

baptized in fire Une publication partagée par The Weeknd (@theweeknd) le 2 Mars 2018 à 12 :53 PST

Abel new album is scray. It’s like when I first heard him for the first time. Fuckkkkkk !!!!! — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 2 mars 2018

Clairement, The Weeknd a du pain sur la planche. Pour faire mieux qu'un opus réunissant Future, Lana Del Rey et Daft Punk, il faut y aller. Mais à en croire Travis Scott, cet album à venir sera incroyable : "Le nouvel album d'Abel est dingue ! J'ai l'impression de l'entendre (The Weeknd, ndlr) pour la première fois", a t-il tweeté. Et ça, pour les fans, c'est une excellente nouvelle : The Weeknd s'offrait-il un retour aux sources ? On l'espère. Beaucoup lui ont reproché d'avoir franchi la frontière du mainstream avec Starboy et Behind The Madness. Et avec la chance, ce nouveau disque sonnera comme ses premières tapes. En attendant d'en savoir plus, il faudra faire preuve de patience ! Mais pour compenser, il nous reste la bande-orginale de Black Panther.