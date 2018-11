Bonne nouvelle, The Weeknd prépare son nouvel album !

Il y a quelques mois, The Weeknd faisait (de nouveau) impression avec un EP - My Dear Melancholy. Avec des morceaux tels que Call Out My Name ou encore X, celui qui a connu une ascension fulgurante avec The Hills et 50 Shades of Grey a témoigné d'une envie de revenir à ses bases, s'éloignant ainsi des tracks mainstream. Et justement, en parlant de bases et de sources, The Weeknd a passé quelques temps à Toronto - sa ville natale. Et visiblement, ça a suffit à l'inspirer. "Etre à Toronto depuis deux jours m'a inspiré comme je l'ai rarement été ces derniers temps", a t-il ainsi avoué lors du lancement de HXOUSE. "Je veux que vous soyez les premiers à savoir que je travaille actuellement sur mon prochain album. Le chapitre 6 arrive", rapporte Billboard.

Avant de dévoiler cet EP poignant, The Weeknd avait provoqué un raz-de-marée dans les charts avec Starboy, son dernier album : au programme, des morceaux calibrés comme False Alarm mais aussi des collaborations prestigieuses (notamment avec les Daft Punk).Que réservera t-il pour ce sixième chapitre ? Réponse bientôt ! Du moins, on l'espère.