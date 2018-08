Bonne nouvelle, The Avener prépare un nouvel album pour 2019 !

Il y a quatre ans, un nouveau vent soufflait sur l'électro. The Avener débarquait avec son premier album, The Wanderings of The Avener - un opus éclectique, frais et taillé pour la scène. Il y a eu Castle on the Snow, Fade Out Line ou encore To Let Myself Go (pour ne citer que ceux-ci) et il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire un nom et surtout, une place dans le paysage musical. La cerise sur le gâteau ? The Avener est reparti avec Une Victoire de la Musique pour ce disque applaudi. Alors évidemment, après une succès pareil, après une tournée et surtout, après une poignée d'Electroshock avec Virgin Radio, on n'attendait qu'une chose : un nouveau disque. Vous pouvez souffler, il arrive.

Si on attend un nouvel opus depuis quatre ans, il faut savoir que le DJ n'a absolument pas chômé : « Je vais mettre "Master of War" sur mon prochain album qui sortira début 2019 », a t-il confié au Parisien. Pour ceux qui ne le sauraient pas "Master of War" est un morceau signé - à la base- Bob Dylan. Et le plus beau, c'est que le remix (ou rework) proposé par The Avener a été commandé par la légende en personne : « Il a écouté mon album et m'a fait savoir via son frère qu'il avait apprécié et qu'il aimerait que je retravaille certaines de ses chansons ». Et visiblement, son travail a plu : « Le mail de Dylan est très élogieux : "J'adore le morceau, très beau travail, cela ne dénature pas l'original" (...) Dylan a validé jusqu'à la couleur des lettres de la pochette du disque, c'est dire s'il est pointilleux ».

Ce rework sera donc à retrouver sur le prochain opus de The Avener. Mais pour partienter, on vous laisse revivre son set incroyable donné aux Plages Electroniques 2018.