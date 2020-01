Bonne nouvelle, Sia est maman !

Bonne nouvelle pour Sia ! La chanteuse a annoncé avoir adopté un petit garçon lors de sa participation à un portrait dédié à Diplo. « C'est l'une des personnes les plus gentilles au monde et l'un des garçons les moins confiants que j'ai rencontré. Il a l'impression de ne pas être assez bon dans aucun domaine. Il a un vrai manque de confiance en lui. C'est étrange parce que c'est un des types les plus talentueux et attirants de la terre. Mais il ne le sait pas », a t-elle ainsi confié à GQ en évoquant son amie producteur.

Sia et Diplo ont collaboré avec LSD

Et sans filtre aucun, Sia est allée plus loin. Tenez-vous bien, l'interprète de Chandelier aurait fait des avances à son collaborateur de longue date ! « Cette année, je lui ai écrit un SMS et je lui ai dit : "Écoute, tu es l'une des cinq personnes pour lesquelles j'ai le plus d'attirance sexuelle. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et je viens d'adopter un garçon. Je n'ai pas de temps à consacrer à une histoire d'amour. Si tu es intéressé par une relation sans attache, dis-le-moi !" », dévoile t-elle.

Maman depuis peu, Sia est donc parfaitement épanouie dans sa vie personnelle. Et visiblement, côté pro, tout va pour le mieux : elle vient de signer la bande originale du film Le Voyage du Dr Dolittle. Qui sait, peut-être que ce titre annonce l'arrivée d'un prochain album en 2020 ? On l'espère en tout cas !