Bonne nouvelle, Sia est grand mère à 44 ans !

Vous ne le saviez peut-être pas mais la chanteuse Sia est la mère adoptive de deux jeunes hommes. Et visiblement, le benjamin de cette belle tribu vient tout juste d'être papa : « Je suis une p***** de grand-mère ! Je sais, c'est fou. Mon plus jeune fils a eu deux bébés. Sur le moment, on peut dire que je me suis sentie horrifiée. Non en fait ça va, c'est cool ».

« Ils ont vécu dans dix-huit endroits différents en dix-huit ans. Cela fait commencer une vie sur des montagnes russes. Ils me disaient une chose, j'en découvrais une autre », a confié l'interprète de Together. « En grandissant, ils s'éloignaient du système de foyers d'accueil. Ils ont un toit jusqu'à 21 ans, mais ils avaient déjà 18 ans quand je les ai adoptés. Je suis un peu blasée depuis que j'ai fait des recherches sur le système d'accueil l'an dernier. Ce système nous met en échec ». Déterminée à venir en aide à son plus jeune fils, a tout mis en oeuvre pour l'aider à surmonter ces épreuves difficiles : « Je prie vraiment pour qu'il s'en sorte, car moi, il m'a fallu attendre mes 41 ans, je crois, pour gérer mes traumatismes ».

Sia, qui s'exprime très peu sur sa vie privée, cartonne en ce moment avec son dernier single - Together.