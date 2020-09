Bonne nouvelle, on sait quand Mulan débarque sur Disney + !

On l'attend impatiemment et enfin, le live-action de Mulan a sa date de parution. Vous le savez, le film signé Disney aurait dû sortir en mars dernier sur grand écran. Sauf qu'entre temps, la pandémie de coronavirus a frappé le monde entier, poussant la majorité des pays du monde à se confiner. Distanciation sociale et fermeture des cinémas obligent, le film n'a pas pu sortir à la date prévue. Mais que les fans se rassurent, le live-action tant attendu débarquera d'ici peu sur la plateforme made in Disney, Disney +.

Patience, Mulan sera disponible dès le 4 décembre prochain (gratuitement). Pour rappel, le film présentera quelques différences avec le dessin animé : Mushu ne sera pas présent et bien que Cristina Aguilera signe des chansons culte (telles que Reflection), la dimension dramatique du film sera plus accentuée par le retrait des morceaux qui ont rythmé notre enfance.

Patience, plus que quelques semaines pour découvrir le film !