Bonne nouvelle, la plateforme HBO Max sera lancée le 27 mai !

Game of Thrones vous manque ? Vous vous lanceriez bien dans un marathon Sex and the City ? N'en dites pas plus, HBO a ce qu'il faut : HBO plus débarquera aux Etats-Unis pas plus tard que le 27 mai prochain. Si la plateforme sera la plus chère du marché (comptez 14,99 dollars pour un abonnement), elle ne se reposera sur ses lauriers pour autant. Côté catalogue, les abonnées seront gâtés : Game of Thrones, les Soprano ou encore Sex and The City, les amateurs de séries ne seront pas en reste. Aussi, on attend le catalogue de films DC… et celui de Warner Bros ! Comptez donc le Seigneur des Anneaux, Matrix, des séries telles que South Park, The Big Bang Theory et bien sûr Friends.

HBO Max arrive !

On attendra aussi (évidemment) des contenus exclusifs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucune date de lancement n'est prévue en France... pour patienter, il nous reste notre bon vieux Netflix mais aussi Disney Plus- qui vient tout juste de débarquer.