Bonne nouvelle, Il Etait une fois la vie débarque sur Netflix !

Il était une fois la Vie, vous vous en souvenez ? Eh bien sachez que Netflix compte vous rafraichir la mémoire : la série culte est disponible sur la plateforme depuis le 18 octobre dernier, pour notre plus grand plaisir - et oui, le générique que l'on connait part coeur est de la partie. La série créée par Albert Barillé a littéralement remplacé nos cours de science et les 26 épisodes sont maintenant prêts à être binge-watchés. Alors si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, on vous conseille vivement de sortir votre plaid et de vous faire un marathon !

Merci Netlifx !