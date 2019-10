Bonne nouvelle, Eddie Murphy annonce Le Flic de Beverly Hills 4 !

Si vous avez grandi dans les années 80/90, alors Axel Foley est sûrement l'un de vos héros. Et tenez-vous bien, le Flic le plus connu de Beverly Hills va bel et bien faire son grand retour ! Et promis, cette fois, pas de fausse joie : Eddie Murphy (en personne) a annoncé que la quatrième volet de la saga sortirait bientôt.

Le Flic de Beverly Hills revient !

Alors qu'il est pleine promotion de Dolemite is my name (sur Netflix), l'acteur a dévoilé quels seraient ses futurs projets au média Collider. Et devenez quoi, deux suites sont en préparation ! On s'explique : Eddie Murphy travaille actuellement sur la suite d'Un Prince à New York et ensuite, il enchaînera avec Le Flic de Beverly Hills 4. Patience, donc !