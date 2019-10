Bonne nouvelle, Boulevard des Airs annonce une version Deluxe de Je Me Dis Que Toi Aussi !

Retenez bien la date du 15 novembre 2019 ! C'est le jour choisi par Boulevard des Airs pour dévoiler la version Deluxe de son dernier album, Je Me Dis Que Toi Aussi. Après avoir passé l'année à défendre l'opus sur toutes les scènes de France (y compris en festival), après avoir battu des records avec des morceaux tels que Allez Reste ou encore leur premier single éponyme Je Me Dis Que Toi Aussi, les français ont encore quelques surprises en stock. Au programme, des inédits mais aussi des versions live.

En plus des morceaux que l'on connait déjà, l'on retrouvera donc : Je me dis que toi aussi (Version piano Live), leur nouveau single Si La Vie Avance (Version Acoustique), Allez reste (Version orchestrale), Je me dis que toi aussi (Version acoustique), Tu seras la dernière, Mamie ainsi que Tous les deux, en duo avec Patrick Bruel. Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir cette nouvelle version ! Avec un album déjà écoulé à plus de 75. 000 exemplaires, Boulevard des Airs continue de s'imposer parmi les valeurs sûres de la scène française.