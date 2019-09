Bon Entendeur : Virgin Radio est partenaire de la tournée Fall & Winter Tour

Le groupe de musique électronique célèbre pour ses mixtapes auxquelles ils ajoutent des discours de personnalités francophones viennent chez vous ! En effet, dès la 19 septembre prochain à Strasbourg, le trio Bon Entendeur va entamer une énorme tournée dans l'Hexagone. Ces derniers passeront dans de nombreuses villes afin de partir à la rencontre de leurs nombreux fans. Couronnés de succès grâce à un univers et des sons originaux, Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La preuve, alors qu'ils cumulent déjà plus de 35 millions de vues sur leur chaîne YouTube, les trois jeunes artistes continuent de sortir des titres. Dernier en date ? Un morceau intitulé Le Plaisir où ils mettent en avant la voix de la célèbre Nathalie Baye.

Bon Entendeur sera en tournée à travers toute la France pour plus d'une dizaine de dates. Pour réserver vos billets ou s'assurer qu'ils passent près de chez vous, cliquez ici.