Bon Entendeur sera dans Le Lab Virgin Radio ce dimanche 30 mai !

Il y a quelques semaines, Bon Entendeur dévoilait le titre Nan Ye Li Kan aux côtés de Mac Gregor. Un morceau très attendu par les fans du groupe mais surtout le premier extrait de leur album à venir le 25 juin. Il faut dire que ce projet débarque près de deux ans après leur précédent album Aller-Retour, sorti en 2019. A l'occasion de ce retour sur scène, ces stars de l'électronique français ont décidé de faire un petit crochet par nos studios et d'accepter l'invitation de notre animateur Paul dans le Lab Virgin Radio. Un moment à ne manquer sous aucun prétexte durant lequel ces derniers pourront parler de leur processus de création pour cet album, de leur retour sur scène dans les mois à venir et, bien évidemment, nous interpréter quelques titres lors d'un live exceptionnel ! Alors, à vos agendas, et rendez-vous le dimanche 30 mai de 20h à 00h !