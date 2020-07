Bon Entendeur s'associe à Bigflo & Oli sur un EP exceptionnel !

Deux titres inédits sur un EP intitulé Un Eté Quand Même... Voilà un cadeau qui devrait ravir les fans des deux groupes français. Annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux de Bon Entendeur et de Bigflo & Oli, le projet se serait fait assez rapidement durant la période du confinement : "Surprise ! Jeudi à minuit! On a profité du confinement pour faire un Mini-E.P « un été quand même » avec @bon_entendeur ! De super gars qu’on a rencontré en Festival! Edouard Baer nous a aussi fait l’honneur de participer à ce projet. Encore un petit cadeau avant la pause..." ont écrit les deux toulousains sur leur compte Instagram. Il faut dire que ces derniers méritent bien un petit break. Après un album couronné de succès et une tournée à guichets fermés, Florian et Olivio devraient donc s'octroyer une période repos pour revenir plus en forme que jamais. Du moins, c'est ce qu'on espère...