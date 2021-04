Bon Entendeur revient avec un single et un nouvel album

Patience, plus que quelques semaines avant de pouvoir fredonner le désormais culte "Le temps est Bon", remis au goût du jour par Bon Entendeur. Et la bonne nouvelle, c'est que deux ans après la sortie de l'excellent Aller-Retour, la formation française compte nous offrir un nouvel opus, intitulé Minuit.

Après nous avoir offert I Love To Love l'hiver dernier, Bon Entendeur publie L'amour dans les volubilis (où Marie-Paule Belle pose sa voix) : « Dans notre premier clip "I Love To Love", le passage à cette heure fatidique déclenche tout : le lâcher prise, une musique dansante et la fête qui va avec. C'est cette dualité que nous avons cherché à installer dans notre second projet qui sera composé de deux faces : une première face "jour" qui s'inscrira dans la continuité de notre premier album. Francophone donc, avec des collaborations que nous avons hâte de vous dévoiler. Et une seconde face "nuit" qui elle marquera la rupture. Avec des titres du monde entier, cette partie du projet sera résolument dédiée à la fête avec une couleur beaucoup plus disco, house et électro », confie le groupe pour présenter ce nouvel opus.

Après les voix de Pierre Niney ou encore de Pierre Bachelet, l'on retrouvera notamment celle de Jane Birkin, Françoise Hardy, Véronique Sanson, sans oublie MC Solaar. Rendez-vous le 25 juin prochain pour découvrir Minuit !