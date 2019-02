Bon Entendeur : "On se verrait bien faire une mixtape avec Bradley Cooper" (interview)

Ce qui est génial avec Bon Entendeur, c’est son concept inclassable. Il est assez unique, on ne peut pas le mettre dans une case. Le collectif remet au goût du jour des titres du patrimoine francophone des années 50s/70s et met à l’honneur la culture française avec des personnalités iconiques. « Il y a tellement de choses à faire avec le patrimoine francophone, tellement de super tracks faites il y a 30-40-50 ans », nous expliquent Arnaud, Pierre et Nicolas. C’est grâce à leur remix de Le Temps est Bon d’Isabelle Pierre qu’ils se sont faits connaitre, un titre qu’ils ont découvert (comme nombreux d’entre nous) dans le film Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan. « On adorait ce morceau, son énergie et on s’est dit qu’on allait en faire une version plus dansante qui collait avec ce qu’on avait en tête. » Lorsqu’ils l’ont publié sur YouTube, ça a tout de suite pris. Aujourd’hui, le clip comptabilise plus d’1,5 millions de vues. « C’est ce titre qui a provoqué notre volonté de faire un album. »

Bon Entendeur a dans son répertoire des mixtapes à Fary, Jean Dujardin, Omar Sy ou encore PPDA mais à l’unanimité les garçons s’accordent à dire que la plus marquante a été celle de Richard Bohringer. « On avait prévu une interview d’une petite heure avec lui, finalement elle en a duré trois. Il nous racontait des anecdotes comme si on était ses petits-fils. » Et s’ils n’ont pas pu l’interviewer, ils gardent également un souvenir marquant de la mixtape de Jean Reno : « Elle nous a filé des frissons, son discours nous a mis une énorme claque. » Le charisme est leur fil rouge pour choisir les personnalités sur qui et avec qui ils vont travailler, même s’ils précisent que cela reste un critère subjectif.

S’ils décident d’élargir leurs mixtape à des internationaux un jour, ils se verraient bien bosser avec Bradley Cooper qui parle parfaitement français suite à ses études dans le Sud de la France ! « Une personnalité anglophone qui parle français, cela peut avoir un charme. » Le premier album de Bon Entendeur est attendu pour le printemps prochain, un opus qu’ils qualifient par les mots Hybride - Rénovation - Éclectisme. Leur nouvelle mixtape La Séduction avec Pierre Niney, sortie aujourd'hui, en est un des extraits et constituera la bande son parfaite pour votre soirée de Saint-Valentin.