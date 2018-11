Bon Entendeur : Le temps est Bon, le clip ensoleillé dévoilé (VIDEO)

On vous l'accorde, le mois de novembre ne nous offre pas la meilleure des météos. Et justement, on a de quoi réchauffer l'atmosphère avec Bon Entendeur. Le collectif français a choisi de retravailler Le Temps est Bon (initialement chanté par Isabelle Pierre). Si vous ne les connaissez pas, sachez que les trois amis qui composent le collectif se sont faits connaître en se réappropriant le meilleur du patrimoine francophone. En ce moment sur les ondes, c'est donc Le Temps est Bon qui tourne en boucle. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip vient tout juste d'être dévoilé !

Réalisé par Alice Kong (vidéaste et cinéaste de renom), le clip est porté par deux acteurs mais aussi, une actrice (notez que le collectif apparaît furtivement à la fin de la vidéo !). C'est frais, c'est coloré et surtout, ça prolonge un peu l'été. Les amateurs de vintage ne devraient pes rester indifférents face à ce clip qui, clairement, illumine ce mois de novembre !