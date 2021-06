Bon Entendeur : Découvrez le clip du single Le temps de l'amour vs Françoise Hardy (VIDEO)

C’est le temps des copains et des amours qui reprend ses droits ! Fidèle à son ADN, Bon Entendeur remet au goût du jour Le Temps de l'amour, une des chansons les plus célèbres de Françoise Hardy pour apporter de la douceur à nos journées d’été. Une belle aventure qui s'annonce avec, en apogée, la sortie de l’album Minuit le 25 juin prochain. Concernant ce nouveau son, il a été mis en images par Edie Blanchard et produit par P92. Un clip très réussi qui nous emmène dans le sud de la France pour une escapade colorée et ensoleillée dans les champs de coquelicot.

