Bon Entendeur balance le clip fantasmagorique de Vive Nous (VIDEO)

Écrit et dirigé par Aube Perrie, le clip de Vive Nous est tout un hymne à l'amour. On commence le titre par deux "fantômes" qui observent un couple s'embrassant sur la plage. S'en suit une virée en voiture (une méhari bien-sûr) dans laquelle ces derniers vont traverser des plages à perte de vue. Toujours visible sous la forme de personnages recouverts de draps blancs, "R" et "J" s'embrassent et s'aiment. Tout simplement. Un projet ambitieux réalisé par le trio Bon Entendeur en collaboration avec le très talentueux Louis Chedid et dévoilé en exclusivité ce vendredi 6 décembre. À noter également que l'album Aller-retour devrait faire l'objet d'une réédition dans les semaines à venir. Restez connectés !