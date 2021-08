Bohemian Rhapsody : Une suite prévue pour le biopic ?

Il y a trois ans, Rami Malek se glissait dans la peau de Freddie Mercury pour mieux éblouir le monde entier. Après une performance bluffante, et quelques prestigieuses récompenses, nombreux sont ceux qui espéraient une éventuelle suite. Or, il semblerait qu'un nouveau film soit envisagé.

Lors d'un live stream organisé avec le média britannique NME, Brian May (guitariste de Queen) s'est confié sur le sujet : "On cherche une idée. Ça va être difficile de suivre ce film puisqu'aucun de nous n'avait prévu combien ce serait énorme. On a mis tout notre cœur et toute notre âme pour le faire, et personne n'aurait pu prévoir que son succès serait plus gros que celui d'Autant en emporte le vent. Mais oui, on pense que ça pourrait peut-être arriver, mais il devrait avoir un très bon scénario. Ça va prendre du temps à se décider", a t-il ainsi détaillé.

Une suite serait-elle envisageable ? Avant de se lancer dans un nouveau projet éventuel, Brian May avait pourtant certifié qu'il n'y aurait pas de suite... pour rempiler, il faudrait ainsi une idée solide sur laquelle se baser tout en composant avec l'absence (éventuelle) de Rami Malek. Pour rappel, Bohemian Rhapsody s'achevait sur le mythique concert du Live Aids donné 1985... un nouveau film pourrait-il reprendre à partir de cette période ? Seul le temps le dira !