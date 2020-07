Bohemian Rhapsody : Une suite pour le biopic ?

Voilà bientôt deux ans que le long-métrage sur la vie et la carrière de Freddie Mercury était présenté dans les salles obscures ! Devenu le film biographique musical le plus rentable de l'histoire - plus d'un milliard de dollars de recettes à travers le monde - Bohemian Rhapsody pourrait bien avoir droit à une suite. C'est en tout cas ce qu'affirme plusieurs médias qui émettent l'hypothèse qu'un nouveau projet pourrait voir le jour. "Je pense vraiment que nous devons prendre du recul pendant un an ou deux et voir si c'est une chose crédible à faire. Le film a fait un carton. Nous avons été enchantés, bien entendu. Mais je ne voudrais pas avoir l'air d'en profiter une nouvelle fois. Il faudrait avoir un très très bon script et scénario pour que ça fonctionne" avait précisé Roger Taylor, batteur de Queen, dans une récente interview.

Malgré la réticence du membre du célèbre groupe de rock, de nombreuses sources affirment qu'il y aurait encore énormément de choses à raconter sur Freddie Mercury. La preuve avec Rudi Dolezal, réalisateur d'une trentaine de clips pour Queen, qui s'est exprimé sur le sujet en disant qu'une suite était actuellement discutée "dans la famille Queen". Un long-métrage qui pourrait se centrer sur les dernières années du chanteur, décédé des suites du sida en novembre 1991.