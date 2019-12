Bohemian Rhapsody, Shallow... top des paroles de chansons les plus recherchées en 2019 !

La fin de l'année approche et évidemment, l'heure est au bilan. Quelles sont les paroles de chansons les plus recherchées en 2019 ? Pour les curieux, le Huffington Post a établi un petit classement : de Bohemian Rhapsody (Queen) à Shallow (A Star is Born), place aux hits !

1.Khapta - Heuss l’enfoiré

2. Shallow - Lady Gaga

3. Au DD - PNL

4. Balance Ton Quoi - Angèle

5. Bohemian Rhapsody - Queen

6.La Grenade - Clara Luciani

7. Pookie - Aya nakamura

8.Old Town Road - Lil Nas

9.Dance Monkey - Tones and I

10. Tout Oublier - Angèle

Angèle règne sur le top avec deux titres - Balance Ton Quoi et Tout Oublier. Autres grands gagnants du top, PNL : au DD (sorti en avril dernier) a provoqué un véritable raz-de-marée. Alors évidemment, le titre se place à la troisième place. Les succès de Bohemian Rhapsody et de A Star is Born ont largement contribué au succès de Bohemian Rhaspody -justement- mais aussi de Shallow. Enfin, la première place revient à Heuss L'enfoiré avec Khapta.