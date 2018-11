Bohemian Rhapsody s'offre le box-office américain malgré les critiques mitigées ! 

Les critiques étaient mitigées lors de l'avant première à San Francisco, le mois dernier. Aujourd'hui, Bohemian Rhapsody prouve que de bonnes critiques n'assurent pas forcément le succès. Pour son démarrage, aux Etats-Unis, le biopic retraçant la vie de Freddie Mercury au sein du groupe Queen fait des étincelles. Porté à l'écran par Rami Malek -Mr Robot, le film réalisé par Bryan Singer (franchise X-Men, Usual Suspect, etc.) aurait engendré pas moins de 51 millions de dollars sur trois jours. Une démarrage qui lui permet de devancer Casse Noisette et les Quatre Royaumes (Disney), Nobody's Fool, Halloween mais surtout A Star Is Born qui depuis sa sortie, était au coeur de toutes les attentions.

Bohemian Rhapsody, sorti le 31 octobre dans les salles françaises, frôle le million d'entrées dans notre belle hexagone. Il n'est donc pas étonnant qu'Outre Atlantique, le carton soit au rendez-vous. Les rétracteurs du film qui pensaient que le potentiel commercial de ce dernier ne tiendrait pas la route, sont donc avertis ! Vingt sept ans après la mort de Freddie Mercury, Queen reste une valeur sûre, qui rencontre et touche toutes les générations. Avec un budget de 140 millions de dollars, Bohemian Rhapsody devrait rentrer dans ses frais sans trop de difficultés.