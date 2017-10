Bohemian Rhapsody : Rami Malek en Freddie Mercury sur une nouvelle photo incroyable

Le tournage de Bohemian Rhapsody, le film consacré à Freddie Mercury et les quinze premières années du groupe Queen, est entamé depuis quelques semaines. Une première photo officielle de Rami Malek dans la peau de l'iconique chanteur avait été publiée dans le magazine Entertainment Weekly, confirmant une transformation physique impressionnante de la star de Mr. Robot ! Si vous voulez encore en prendre plein les yeux, et que vous n'avez pas peur de vous faire "spoiler" le film, on vous invite à découvrir une nouvelle photo du tournage. Cette fois ci c'est au tour de Bryan Singer, réalisateur de Bohemian Rhapsody, d'en dévoiler un peu plus au sujet de ce biopic très attendu.

Couldn't help myself and had to post this iPhone pic Une publication partagée par Bryan Singer (@bryanjaysinger) le 16 Oct. 2017 à 18h30 PDT

C'est sur Instagram que la réalisateur a tenu à partager cette photo "prise à l'iPhone" et sur laquelle on peut découvrir Rami Malek/Freddie Mercury en plein concert. Bohemian Rhapsody s'intéressera à la formation de Queen jusqu'à leur performance au Live Aid de 1985, quelques années avant la mort de Freddie Mercury. Le film était en préparation depuis bientôt sept ans, avant Malek ce sont les acteurs Sacha Baron Cohen ou encore Ben Wishaw qui avaient été envisagés dans le rôle mythique de Freddie Mercury. Annoncé pour une sortie le 25 décembre 2018 aux Etats-Unis, il faudra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir le biopic.