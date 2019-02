Bohemian Rhapsody : Queen et Adam Lambert se produiront aux Oscars 2019

C'est LA soirée à ne pas manquer : la 91 ème cérémonie des Oscars se déroulera dimanche soir à Los Angeles et Dieu sait que la soirée sera riche en émotions : on attend notamment une performance de Bradley Cooper et de Lady Gaga pour Shallow. Vous le savez, A Star is Born est nommé, tout comme Bohemian Rhapsody. Et justement, Queen (accompagné d'Adam Lambert) se produira également - une belle soirée en perspective, donc.

Nommé dans cinq catégories, le biopic consacré à Freddie Mercury pourrait bien repartir avec quelques trophées - dont celui de Meilleur Acteur pour Rami Malek ou encore Meilleur Film.

Cette année, les Oscars n'auront pas de maître de cérémonie, la décision ayant été prise suite au scandale lié à Kevin Hart. Cependant, on attend quelques interludes musicales : Shallow par Lady Gaga et Bradley Cooper, évidemment. Mais, on attend aussi sur scène Kendrick Lamar avec All The Stars (tiré de la bande originale de Black Panther) ou encore une performance de Bette Midler pour Mary Poppins. Rendez-vous le 24 février pour la cérémonie !