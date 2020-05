Bohemian Rhapsody : Pas de suite au Biopic, selon Brian May

Bohemian Rhapsody est de loin le biopic qui a eu le plus de succès ces dernières années (propulsant de nouveau Queen au sommet des charts). Evidemment, devant un tel engouement, les fans se sont laisser aller à rêver d'une éventuelle suite : pour rappel, le film se termine sur l'incroyable Live Aid, parfaitement reproduit. Alors forcément, un sequel centré sur la façon dont Freddie Mercury a abordé le VIH aurait pu être en préparation. Mais récemment, Brian May a confié que non, Bohemian Rhapsody n'aurait pas de suite.

« Je ne pense pas qu'on n'y ait déjà songé. On en a parlé. Mais nous pensons que non, pour le moment. Les choses peuvent changer, je suppose, mais je pense que ce sera difficile », a ainsi expliqué le guitariste de Queen au magazine Rolling Stone. « Je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que c'est une grande histoire, mais ce n'est pas l'histoire que nous voulons raconter en ce moment », poursuit-il en évoquant les possibles pistes qui pourraient être explorées.

« Il y a des millions de choses dans notre carrière que l'on ne peut pas montrer dans un film, qui doit être simplifié pour être regardé. Mais nous ne pensons pas pas qu'il y a un autre film [d'exploitable]. Je pense que l'on doit regarder ailleurs. Nous avons d'autres idées mais je ne pense pas qu'il y aura de suite. Mais nous y avons pensé sérieusement », le personnage de Freddie Mercury a inspiré et fasciné le monde mais peut-être faudrait-il mieux conserver son mythe tel qu'il est.