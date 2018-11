Bohemian Rhapsody ne montre pas toute l'histoire de Freddie Mercury ? Rami Malek défend le film

Si vous avez vu Bohemian Rhaspody, biopic impressionnant de Freddie Mercury, alors vous avez forcément ressenti quelque chose tant le film est puissant. Pour rappel, ce film Ô combien magnifique retrace le parcours de Freddie Mercury au sein du groupe Queen, passant en revu son succès, ses doutes mais aussi ses peurs et ses folies (comme les fêtes données dans son immense maison). Bref, Bohemian Rhapsody est un superbe hommage au leader de Queen qui, depuis toujours, est un symbole. Rami Malek y interprète un Freddie Mercury aussi créatif que fou, aussi touchant que sensible. Mais malgré cette performance impressionnante, certains fans difficiles n'ont pas été convaincus - estimant que le film ne traçait pas toute l'histoire. Lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter, l'acteur a défendu le projet.

"Ca ne sera jamais parfait" , a t-il ainsi déclaré. "Deux heures" pour retracer l'histoire d'un mythe comme celui-ci, très franchement, c'est peu : "Dans ces deux heures, je sais que ces gens ont souhaité célébrer la vie de Freddie et il y a définitivement eu un effort pour ne pas faire un film qui soit salace ou hédonistique". Il poursuit : "Nous aurions tous voulu montrer plus de la vie de Freddie (avec Jim Hutton). cette relation était absolument magnifique et si j'avais pu, j'aurais adoré ajouter une heure de film."

"On ne parviendra jamais à raconter parfaitement l'histoire d'un homme qui aurait pu avoir un nombre incalculable de documentaires et de mini séries", a t-il conclu. Bohemian Rhapsody a, quant à lui, été applaudi par la critique.