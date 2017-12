Bohemian Rhapsody : Le tournage du biopic sur Freddie Mercury suspendu

Tandis que Rami Malik continuait de se dévoiler en Freddie Mercury dans une nouvelle photo incroyable issue du biopic 'Bohemian Rhapsody', le tournage du film est désormais suspendu. En effet, tous les acteurs ont été contraints d'arrêter le tournage du film qui contera l'histoire du leader de Queen à cause d'un problème de santé que rencontre Bryan Singer, le réalisateur. Son représentant explique qu'il s'agit "d'un problème de santé concernant Bryan et sa famille". On peut lire ensuite : "Bryan espère retravailler sur le film bientôt après les vacances".

Si les fans commencent à s'inquiéter pour l'avenir du film 'Bohemian Rhapsody', le tournage ne devrait être suspendu que le temps de quelques semaines. Apparemment, Bryan Singer et sa famille souffrent de problèmes de santé, même si la nature de sa maladie n'a pas été précisée. Une fois de retour en forme, le tournage du biopic pourra reprendre de plus belle au Royaume-Uni, avec Rami Malek dans le premier rôle. La sortie de 'Bohemian Rhapsody' est prévue en décembre 2018 dans les salles de cinéma.