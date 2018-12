Bohemian Rhapsody : le film évènement dépasse les 3 millions d'entrées (en France)

En octobre dernier sortait, Bohemian Rhapsody, biopic Ô combien attendu consacré à Freddie Mercury, leader charismatique et mythique de Queen. Pendant deux heures, Rami Malek livre une performance incroyable, campant un Freddie plus vrai que nature - et ce, quoiqu'en pensent certains puristes. En France, le film a dépassé les 3 millions de vues, placant le biopic parmi les 10 plus gros succès dans l'Hexagone (en moins de quatre semaines).

Côté chiffres, sachez que Bohemian Rhapsody a rapporté 540 millions de dollars de recettes, le sacrant film musical le plus rentable de l'Histoire du cinéma - rien que ça. Belle performance pour un film qui se prépare depuis huit ans. Après Sacha Baron Cohen (qui quittera le projet) ou encore Ben Wishaw, Rami Malek pourrait bien emmener le projet aux Oscars. D'ailleurs, Bohemian Rhapsody devrait se retrouver (avec A Star is Born) parmi les favoris.