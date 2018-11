Bohemian Rhapsody de Queen, repart à l'assaut des charts Billboard ! 

Bohemian Rhapsody est sur toutes les lèvres -au même titre que A Star Is Born, e pour cause, le biopic sur Freddie Mercury et accessoirement, Queen continue son tour d'horizons en squattant les box-office de part le monde. Même si, il faut avouer qu'il a récemment rencontré quelques obstacles, notamment en Malaisie.

Pendant quarante ans, les fans de Queen -pour les plus vieux, on pu écouter à tout va le titre ô combien grandiose, Bohemian Rhapsody. Quarante ans et pas une ride ! Comme pour accompagner le succès du film, sorti le 31 octobre dans les salles françaises et le 2 novembre aux Etats-Unis, le morceau de Queen s'est faufilé dans le classement convoité Billboard dans trois catégories différentes (Digital Song Sales, Streaming Songs et Hot 100). Un exploit qui n'était pas arrivé depuis 1992. En effet, le titre s'était classé n°2 grâce au film Wayne's World. En 1976, lors de sa sortie, il avait réussi à se hisser dans le top 10, à la neuvième place.

Une prouesse à noter car le morceau s'est certes classé dans trois catégories différentes mais il compte parmi les rares titres à avoir squatté le classement Billboard trois fois sur trois décennies. Bien joué !