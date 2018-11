Bohemian Rhapsody, censuré en Malaisie ! 

Le succès de Bohemian Rhapsody est incontestable mais ce dernier se heurte a quelques obstacles. En effet, alors que le biopic sur Freddie Mercury cartonne dans le monde entier, ce dernier vient d'être censuré en Malaisie. Une censure qui serait liée à de certaines lois -strictes, anti-homosexuelles actuellement en vigueur dans le pays.

Vingt six minutes... Vingt six minutes, c'est le temps exact de censure sur les deux heures treize de film. Amputé de près d'une demi heure, plusieurs scènes clés auraient donc été supprimées. Parmi elles, celle où Freddie Mercury confie sa bisexualité à Mary Austin, sa compagne. Autre scène primordiale passée sous silence, le tournage du clip I Want To Break Free dans lequel le groupe se travestit en femme. Résultat des courses, certains spectateurs se plaignent de l'incompréhension du film... Une incompréhension qu'ils n'ont pas hésité à étaler sur les réseaux sociaux. Pour couronner le tout, alors que Bohemian Rhapsody est déconseillé au moins de treize ans dans le reste du monde, il est en revanche interdit au moins de dix huit ans en Malaisie. Une polémique qui n'a pas manqué d'attirer l'attention Golden Screen -chaîne de cinemas malaisienne, qui dément toute censure en déclarant que le film possédait seulement trois minutes de moins que celui diffusé aux Etats-Unis.

Le pays est connu pour ses lois anti-homosexuelles. En septembre dernier, deux femmes ont été arrêtées pour homosexualité et condamnées à des coups de bâton. L'association Human Right Watch pointe du doigt le système malaisien et tire la sonnette d'alarme...