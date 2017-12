Bohemian Rhapsody a trouvé son nouveau réalisateur après le départ de Bryan Singer

"J'avais vraiment très envie de pouvoir finir ce projet et aider à honorer l'héritage de Freddie Mercury et Queen mais la Fox ne m'a pas permis de le faire parce que j'avais besoin de faire passer en premier, temporairement, ma santé et celle de mes proches." C'est ce que déclarait Bryan Singer après avoir été écarté du projet 'Bohemian Rhapsody' pour cause de mauvais comportement sur le tournage. Si le réalisateur de X-Men s'est fait viré par la 20th Century Fox la semaine dernière, ça a forcément suspendu le tournage du biopic sur Freddie Mercury mais soyez soulagés : un nouveau réalisateur a été trouvé pour continuer de filmer 'Bohemian Rhapsody'.

Après avoir été suspendu pendant quelques jours, suite au départ de Bryan Singer, le tournage de 'Bohemian Rhapsody' devrait reprendre dès la semaine prochaine avec le nouveau réalisateur du film : Dexter Fletcher. Connu pour avoir réalisé 'Eddie The Eagle' et 'Sunshine On Leith', le réalisateur britannique risque d'avoir la pression pour terminer le biopic sur le leader de Queen car la date de sortie n'a toujours pas changé : 'Bohemian Rhapsody' est prévu pour le 25 décembre 2018. On espère qu'avec lui, tout se passera bien !