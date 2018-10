Bodyguard : 3 raisons de tester la série ! 

Toujours plus, toujours mieux, la plateforme de streaming Netflix continue de nous en mettre plein les yeux. Après l'annonce de son nouveau bébé You et celle d'un intégral d'Harry Potter le 1er novembre, le géant du streaming met à disposition de ses utilisateurs la fameuse série anglaise, Bodyguard. Avec ses 17.1 millions de téléspectateurs pour le final de la saison 1 et ses 38 millions de demande sur BBC iPlayer, la série bat tout les records et se classe dans la liste très convoitée des séries dramatiques les plus regardées Outre-Manche. Des chiffres conséquents qui pourraient bien attiser quelques curiosités... Pour ceux qui hésiteraient encore, voici 3 bonnes raison, selon nous, de vous ruer sur Netflix pour enchaîner les 6 épisodes !

Forcément ! Un bon casting rend toujours une série plus attractive et c'est le cas pour Bodyguard qui s'offre la présence de Richard Madden dans le rôle de David Budd, connu pour son rôle de Robb Stark dans Game Of Thrones ou pour avoir été le prince charmant dans le film Cendrillon, sorti en 2015. Qui d'autre ? Keeley Hawes sera Madame La Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Egalement, Sophie Rundle dans le rôle de Vicky Budd, notamment vue dans Peaky Blinders (Ada Shelby); Paul Ready dans celui de Rob McDonald ; Gina McKee en tant que Commander Anne Sampson et pour le reste, eh bien, on vous laisse le loisir de découvrir la série...

Le speech ? Classique, dira-t-on. David Budd, vétéran souffrant de stress post-traumatique s'est recyclé en garde du corps pour le compte de la Metropolitan Police Service de Londres. Jusqu'ici tout va bien... Seulement, il va devoir protéger Julia Montague, ambitieuse Secrétaire d'Etat à l’Intérieur dont il exècre la politique. Les désaccords entre les deux personnages vont donc rythmés cette première saison. Et David Budd va avoir bien du tracas à garder la politicienne en vie, aux vues de ses nombreux dissidents.

Rien de nouveau sous les tropiques, comme on dit mais on aime le fait que la série mette en lumière les petites manigances des hauts fonctionnaires d'Etat et les complots qui vont avec. Ces derniers sont toujours très intéressants à découvrir même si on a déjà fait le tour du sujet avec des séries telles que Scandal, The Good Wife ou encore House Of Cards. D'autant qu'elle a pour elle le petit truc que les anglais ont -et qu'on ne saurait nommer, et qui fait de leurs séries de véritables addictions. Puis Netflix la recommande alors... pourquoi s'en priver ?!