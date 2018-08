Blur de retour ? Damon Albarn est confiant ! 

En 2015, Blur faisant un retour ramrqué avec The Magic Whip, un album qui, inévitablement, a rappelé le bon vieux temps aux fans du groupe mythique. Après ça, Damon Albarn est reparti à ses activités avec Gorillaz et ce qui en est sorti, c'est un nouvel album. The Now Now est maintenant disponible et cet été, Damon Albarn, sa bande et ses artistes guest ont sillonné les festivals pour défendre l'opus. On les a vus au Lollapalooza de Paris mais aussi, aux Vieilles Charrues. Si pour l'heure, Damon Alban se consacre à Gorillaz, il n'exclut absolument pas un retour de Blur.

"Il ne faut jamais dire jamais : une réunion est toujours possible. On rejouera toutes nos chansons un jour ensemble. Je déteste penser que je ne jouerais plus avec ces gars, mais il faut que ce soit au bon moment", a t-il déclaré au Sun. Et ce n'est pas tout : "Il m'arrive même de fantasmer sur un concert de Blur en plein milieu d'un set de Gorillaz" (et franchement, il n'est pas le seul...!). Bien sûr, le neuvième album de Blur se fera encore attendre (au minimum un an... il faudra prendre son mal en patience) ! Mais, chaque chose en son temps : pour l'heure, Damon Albarn se concentre essentiellement sur The Now Now (et jamais le titre n'a autant collé à la situation) et Blur n'est pas une priorité. Mais ne désespérez pas, ça arrivera !