BLOW : You Killed Me on The Moon, votre son #VirginFriday

Nos coups de coeur se suivent et ne se ressemblent pas... Tous les vendredis sur Virgin Radio, on fait place à la découverte avec le #VirginFriday. Un rendez-vous musical hebdomadaire qui met à l'honneur une nouvelle chanson, ou un morceau passé quasi inaperçu, pendant toute une journée. Après A-SHO et son hit "Feel Something", il est temps de passer à une autre nouveauté. En ce vendredi 15 décembre on vous propose d'écouter "You Killed Me on The Moon", le nouveau single tubesque de BLOW. Ça fait un moment qu'on suit les cinq membres de BLOW qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Mais leur dernier ep Fall In Deep, composé de 4 titres originaux dont l'addictif "You Killed Me on The Moon", c'est de la bombe !

Inspiré directement par des groupes comme Tame Impala, Jungle ou encore Pink Floyd, BLOW nous transporte dans des univers parallèles où le rêve se glisse volontiers, et tout devient possible. Difficile de résister à la pop-électro suave de ce groupe parisien à qui l'on prédit un avenir brillant, entre les étoiles ! Ne manquez pas toutes les dates de concerts de BLOW en France.