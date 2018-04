BLOW. Retenez bien ce nom, il devrait vite s'inscrire dans le paysage de la musique électro française. La jeune formation cartonne en ce moment avec un titre, You Killed Me On The Moon. On vous le répète, vous l'avez déjà entendu, c'est obligé. Parce qu'il accompagne la pub d'une célèbre marque de voiture, il vous a probablement marqué. You Killed Me On The Moon est un avant-goût du premier EP du trio et hier, ils étaient de passage chez Quotidien. Si vous avez manqué le live, voici le replay !

Chez Virgin Radio, on avait tellement aimé le titre qu'il était devenu l'un de nos Virgin Friday il y a quelques mois déjà. Quand on vous dit qu'on sait toujours repérer les meilleures nouveautés, on ne ment pas ! En ce qui concerne l'EP, deux autres titres sont déjà à découvrir : Vertigo Introduction et Fall In Deep.