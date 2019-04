Blink-182 de retour en studio (VIDEO)

C’est officiel, Blink-182 est de retour en studio pour l’enregistrement de leur nouvel album ! Interrogé il y a quelques mois sur ce prochain opus, Travis Barker avait révélé que le disque serait plus expérimental et qu’il se rapprocherait de leur album éponyme sorti en 2003 sur lequel figure notamment les tubes I Miss You, Feeling This, Always ou encore I’m Lost Without You. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs jusqu’à présent du groupe et le batteur l’a avoué lui-même, c’est son préféré jusqu’à présent. Un extrait d’une session d’enregistrement vient d’être dévoilée sur les comptes Instagram de ce dernier et du chanteur Mark Hoppus :

Toujours très agile de ces baguettes, Travis Barker nous joue ici un petit solo de batterie pour un des morceaux du nouvel opus. Si cet extrait ne nous en dit pas d’avantage sur ce qu’on peut attendre des nouveaux titres, il concrétise néanmoins la nouvelle, un nouvel album est bel et bien en route et Blink-182 est actuellement en studio pour l’enregistrer ! Par ailleurs, leur album culte Ennemi Of State fête ses 20 ans cette année, l’occasion qui sait de nous réserver une petite tournée anniversaire par exemple…