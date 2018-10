Blink-182 : quand un couple se fiance en plein concert ! 

Qu'ont Taylor Swift, Ed Sheeran et Blink-182, en commun ? Eh bien leurs concerts semblent être le lieu idéal pour se fiancer ! Le groupe de punk qui a bercé notre adolescence -revêche, ou pas..., a vu naître une belle demande en mariage dans le public. Inutile d'être sur le devant de la scène pour faire son effet. Le jeune homme l'a bien compris et durant le set de enflammé qui se jouait sur scène, a pris son courage à deux mains et s'est agenouillé et à demander la main de sa compagne. Bien entendu, la réponse a été immédiate et positive. Une demande en mariage qui n'est pas passée inaperçue puisqu'un fan du groupe n'a pas hésité à délaisser ce dernier au profit des deux amoureux et de la scène qui se déroulait sous son nez. Un élan d'amour qu'on apprécie toujours autant !