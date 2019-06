Blink-182 : Mark Hoppus répond aux rumeurs sur le retour de Tom DeLonge

En 2015, Tom DeLonge quittait Blink-182, groupe qu’il a fondé avec Mark Hoppus et qui l’a fait connaître du grand public. Le chanteur et guitariste voulait se consacrer à son projet musical Angels & Airwaves, mais aussi à l’étude des OVNI… Il a été remplacé par Matt Skiba mais il y a quelques semaines, Tom a laissé entendre qu’il pourrait revenir dans le groupe dans le futur lors d’une interview en ne donnant pas plus de précisions. Les fans se sont alors enflammés, le retour de la formation initiale avait un certain charme pour les 20 ans de l’album Enema Of State, mais on savait qu’il fallait prendre les déclarations de Tom Delonge avec des pincettes…

Interrogé à son tour par KROQ-FM, Mark Hoppus a malheureusement nié cette rumeur. Non, Tom DeLonge ne reviendra pas dans Blink-182. « Il n’y a eu aucune discussion à ce jour », a-t-il déclaré au micro de la radio, « Je ne dirais jamais jamais mais c’est une rumeur complètement infondée. » Rappelons que DeLonge avait été poussé à quitter le groupe car il n’assurait plus les dates de concerts et les sessions d’enregistrement…