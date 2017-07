Dans les news musique de la semaine, on retrouve U2, System Of A Down et Liam Payne, mais ce week-end, c'est Blink-182 qui fait parler ! Alors que le groupe tourne actuellement en Angleterre avec son dernier album à succès, California, Mark Hoppus a déjà fait des révélations sur le prochain disque du groupe dans une interview pour NME. "Nous avons déjà commencé à parler de ce que nous voulons faire pour le prochain album." déclare-t-il. "C'était surtout des grands mots, on n'a écrit aucune chanson pour le moment. Toutes les chansons que l'on a écrit pour California sont sorties, on va recommencer à zéro". Un nouveau départ, donc, mais visiblement un nouveau style aussi.

Blink-182 prépare un album plus expérimental

"Je pense que cet album a ramené Blink a ses racines et c'est tout ce qu'on voulait. Je pense que sur le prochain album, on veut pousser un plus la limite encore une fois. On va garder ce qui fait que Blink est Blink, mais ce sera plus expérimental. Un peu ce qu'on avait fait sur l'album sans nom, on en était très fiers. Ca sonne toujours comme Blink, ça se ressent comme du Blink, mais c'est différent, c'est plus recherché." Une bonne nouvelle pour les fans (ou pas, selon vos goûts) mais déjà, on aura un autre album, et ça, c'est pas rien ! Pendant ce temps, Julien Doré fête ses 35 ans et on fait un retour sur ses meilleures performances live.