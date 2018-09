Blink-182 : l'annulation de la tournée pour cause de santé ! 

On aimerait qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles chez nos amis musiciens mais ce n'est pas toujours le cas. Cette fois ci, cela concerne Blink-182. En effet, l'état de santé de Travis Barker contraint le groupe à poser ses valises pour la saison. Une annulation qui tombe alors que le trio devait se produire au Riot Fest à Chicago. L'annonce a été faite via le compte twitter du groupe dans lequel le batteur s'explique.

"Les derniers mois ont été compliqués car j'ai été mis à l'écart en attendant que mes médecins me libèrent afin que je puisse reprendre la route et jouer avec le groupe. Malheureusement, les risques sont encore trop importants. Je fais tout ce que je peux pour pouvoir reprendre la route le plus rapidement possible. Je veux remercier mes fans, ma famille, mes amis et mon groupe pour tout l'amour et le soutien." écrit-il dans un communiqué de presse.

Ce n'est pas la première fois que Blink-182 annule ses concerts. Rappelez, il y a plusieurs semaines, le groupe avait dû avorter leur résidence à Las Vegas pour les mêmes raisons. Les fans comprendront, on en est certain et surtout, on espère que Travis Barker pourra de nouveau reprendre les baguettes !