Blink-182 : Home Is Such A Lonely Place, le clip homemade dévoilé

Lorsque Blink-182 a annoncé son retour après cinq ans d’absence et sans un de ses membres fondateurs Tom DeLonge, on l’avoue, on était un petit peu sceptique quant au nouvel album qui nous attendait. Et on a eu bien tort, le groupe alternatif a pondu avec California sorti en juillet 2016 un des meilleurs albums de sa carrière. L'opus a connu un succès commercial retentissant et a même récolté une nomination aux Grammy Awards 2017, une première pour la petite bande. Après une réédition deluxe publiée en mai dernier, l’exploitation de l’album continue et les Californiens viennent de dévoiler leur dernier clip homemade Home Is Such A Lonely Place à découvrir ci-dessous !

Constituée d’images qui sembleraient être tirées de films persos, la vidéo a un côté très nostalgique sur fond d’une ballade très entrainante. Qu’ils sont beaux nos Blink, qu’ils ont grandi, on est bien loin de l’époque de What’s My Age Again (2009) où ils apparaissaient complètement nus dans le clip ! Après avoir annoncé des concerts en commun avec Linkin Park, Blink-182 sera à l’affiche du Download Festival Paris 2017 ce vendredi 9 juin à Brétigny-sur-Orge.